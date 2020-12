Con Android 11 Google ha rinnovato i controlli multimediali introducendo un design unificato disponibile nel menu a discesa delle notifiche, consentendo alla maggior parte delle app di utilizzarli per impostazione predefinita.

Con il rilascio delle versioni beta, il design e le funzionalità dei controlli multimediali sono progressivamente migliorati e Google ha aggiunto la possibilità di farli scorrere, tuttavia venivano solo sposatati più in basso.

Con l’introduzione della patch di dicembre e il Feature Drop è finalmente possibile rimuovere definitivamente i controlli multimediali, semplicemente toccando e mantenendo la pressione sulla scheda multimediale di qualsiasi app e quindi scegliendo di chiuderla, interrompendo la riproduzione.

Come chiudere i controlli multimediali di Android 11

La feature opera in base all’app, quindi se si chiude YouTube è ad esempio possibile mantenere Spotify in primo piano, inoltre opera anche in entrambe queste situazioni: quando la riproduzione multimediale è in corso e sono visibili i controlli nel normale menu a discesa delle notifiche (screenshot sotto a sinistra) e quando si sposta il lettore, ma rimane ancora visibile abbassando la tendina dei toggle per scoprire tutte le impostazioni rapide (GIF sotto a destra).

Se si preferisce che i controlli multimediali scompaiano completamente ogni volta che la riproduzione si arresta è sufficiente toccare il pulsante Impostazioni e disattivare il lettore multimediale in Impostazioni rapide, in modo che la notifica multimediale scompaia il prima possibile, tuttavia non è possibile rendere persistente l’app musicale preferita.

Purtroppo, alcuni utenti riferiscono che a volte i controlli multimediali scompaiono senza motivo nel bel mezzo della riproduzione oppure quando il sistema scarica l’app dalla memoria.