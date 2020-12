Blackview è famosa soprattutto per i suoi rugged phone ma con la serie A sta cercando di ritagliarsi uno spazio anche nella fascia bassa della telefonia mobile tradizionale. L’ultimo nato della gamma è Blackview A80 Plus che unisce una batteria di tutto rispetto a un comparto fotografico che non sfigurerebbe su un modello più costoso.

Dal punto di vista del design non aspettatevi grandi novità, Blackview A80 Plus è un classico smartphone con schermo da 6,49 pollici dotato di notch a goccia e cover posteriore a gradiente, anche se è disponibile una versione rossa davvero niente male.

Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Helio A25, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, sul quale gira Android 10. Proprio il sistema operativo, insieme alla batteria da 4.680 mAh, garantisce un’autonomia decisamente superiore rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo.

La fotocamera posteriore è disposta verticalmente e può contare su un sensore principale da 13 megapixel, affiancato da altri tre sensori, dei quali per il momento non sono note le specifiche. Da segnalare la presenza di un connettore da 3,5 mm per le cuffie e di uno slot capace di alloggiare contemporaneamente due SIM e una scheda microSD, per la massima flessibilità.

Non manca un tradizionale lettore di impronte digitali collocato sulla cover posteriore e affiancato, per lo sblocco del dispositivo, dal sistema bidimensionale di riconoscimento del volto. Il tutto con uno spessore accettabile, vista la fascia di prezzo, appena 8,8 millimetri.

Quattro infine le colorazioni tra cui scegliere: oltre alle già citate rossa Coral Red e Gradient Blue, potrete optare per una classica Midnight Black o per una particolare Jade Green. Blackview A80 Plus sarà in vendita a partire da domani su AliExpress al prezzo speciale di 98,99 dollari, circa 81 euro al cambio attuale, mentre il prezzo di listino standard (applicato dopo il 31 dicembre) è di 179,99 dollari (quasi 148 euro). Potete acquistare lo smartphone utilizzando il link sottostante. Per maggiori informazioni sullo smartphone invece potete consultare la landing page ufficiale.

