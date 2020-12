È da poco iniziato il roll out di una nuova versione beta di WhatsApp, che dopo aver introdotto una nuova funzione nei giorni scorsi con la versione 2.20.207.18 si limita a introdurre un nuovo set di adesivi.

Novità aggiornamento WhatsApp 2.20.207.18 beta

Per la gioia di tutti gli utenti che utilizzano in maniera assidua gli adesivi, ecco arrivare il set Lovely Sugar Cubs che, come sottolinea molto chiaramente il nome, include ben 24 adesivi (tutti rigorosamente animati) raffiguranti dei teneri orsetti in svariati atteggiamenti.

Li potete utilizzare per messaggi d’amore ma anche per comunicare il vostro stato d’animo o al posto delle più semplici emoji, visto che la scelta non manca davvero. Il nuovo set di adesivi pesa circa 4 MB e può essere scaricato come sempre dall’applicazione, aprendo la sezione della tastiera dedicata agli adesivi.

Non sono presenti altre novità degne di nota se non i consueti bugfix e miglioramenti alle prestazioni presenti in ogni release. Va detto che gli adesivi sono visibili anche se utilizzate la versione beta 2.20.207.17 di WhatsApp.

Come installare WhatsApp 2.20.207.18 beta

La versione beta 2.20.207.17 di WhatsApp è attualmente in fase di roll out sul Play Store, anche se viste le imminenti festività potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere tutti gli utenti. Per scaricare l’aggiornamento potete utilizzare il badge sottostante, a patto di esservi iscritti al programma beta visitando questo link.

Se non volete aspettare, e se non siete iscritti al programma beta, potete scaricare il file APK da APKMirror a questo indirizzo.