Manca ormai poco al lancio dei nuovi top di gamma di Samsung e Xiaomi, che a breve dovrebbero presentare rispettivamente la nuova serie di Galaxy S21 con i suoi modelli S21 Ultra ed S21+, ed lo Xiaomi Mi 11. I leak diventano sempre più frequenti e proprio oggi i due dispositivi sono apparsi nuovamente in rete, uno in un videoconfronto e l’altro trapelato da una foto all’aperto scattata fortuitamente.

Non è la prima volta per Samsung Galaxy S21+, che già è apparso proprio ieri in un video hands-on nel quale venivano messe alla luce le impressionanti prestazioni del dispositivo, equipaggiato da un potentissimo Snapdragon 888 come nel caso di ieri oppure, in alternativa, da un altrettanto potente Exynos 1000, a seconda del mercato.

Anche stavolta è toccato ad un video hands-on, che però ha visto il device affiancato da un iPhone 11 Pro in un videoconfronto per valutare la differenza di performance tra i due dispositivi, da sempre acerrimi nemici. La presentazione dell’intera gamma S21 di Samsung dovrebbe essere ormai prossima ed è prevista per Gennaio 2021, per quanto riguarda i prezzi non sappiamo rispondervi ancora con certezza, ma l’S21+ potrebbe attestarsi facilmente sotto ai 1.000 euro, mentre l’S21 Ultra potrebbe essere lanciato sul mercato a 1299 euro, ma non si hanno conferme ufficiali a riguardo.

Non da poco le apparizioni che hanno coinvolto lo Xiaomi Mi 11, la cui presentazione, secondo i più recenti leak, potrebbe arrivare addirittura prima di Natale. I render e le apparizioni di questo dispositivo, anch’esso equipaggiato da uno Snapdragon 888 e 6GB di RAM (8GB per il modello Pro) e dotato di una fotocamera che ormai prende sempre più forma e somiglia sempre più a quella dello Xiaomi Mi 10T Pro, con un sensore che sembra promettere prestazioni elevate e feature interessanti.

Il pubblico è ormai pronto ad accogliere i nuovi dispositivi di Samsung e Xiaomi, che dovrebbero arrivare anche sul mercato europeo nel giro di pochissimo tempo. Staremo a vedere se sapranno soddisfare le aspettative dei più esigenti o se nasconderanno sorprese (positive o negative) inaspettate e non ancora svelate da tutti i leak di cui sono stati protagonisti.