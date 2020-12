OnePlus 9, il nuovo smartphone in arrivo dal produttore cinese, si mostra oggi in quelle che sono le prime immagini leak reali del dispositivo, e che ne confermano alcuni dettagli già emersi in precedenza.

OnePlus 9 si mostra in foto reali

Le foto che vedete qui sotto, pubblicate su slashleak, mostrano due lati dello smartphone: il lato frontale, inquadrato dal basso, mostra il carrellino per la SIM, la porta di ricarica USB Type-C e l’altoparlante, oltre che il vetro frontale leggermente curvo sui bordi; il lato posteriore è invece ben raffigurato nella seconda immagine, nella quale il prototipo di quello che sarà OnePlus 9 conferma ciò che già sapevamo sul comparto fotografico.

Proprio del comparto fotografico posteriore si era già parlato infatti in questo articolo, nel quale le informazioni a corredo parlavano di una coppia di sensori da 48 MP (uno standard e uno ultra-grandagolare) e un terzo sensore ancora ignoto. Sul sito di leak presenti anche alcune conferme alla scheda tecnica di OnePlus 9: display da 6,55 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e refresh rate 120Hz, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria ROM.

Precedenti informazioni completavano il pacchetto tecnico con la nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888, mentre l’arrivo sul mercato sarebbe previsto per il mese di marzo 2021.