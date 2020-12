Prende il via oggi una nuova iniziativa promozionale di UGREEN, produttore specializzato in cavi e accessori per smartphone e notebook, che sconta alcuni prodotti disponibili su Amazon, con spedizione veloce e gratuita per i clienti Amazon Prime.

Grazie a una serie di codici sconto che vi forniamo, potrete risparmiare fino al 25% su una serie di accessori che non possono mancare nelle vostre case, visto che possono tornare utili in moltissime situazioni. E alla fine vi presenteremo una chicca lanciata da UGREEN su Indiegogo, pensata per chi lavora con i notebook.

Attenzione perché non tutte le offerte sono disponibili da subito. A fianco di ogni prodotto quindi, oltre al coupon da utilizzare per ottenere il prezzo indicato, vi indicheremo anche il periodo di validità. Per tutti i prodotti il termine ultimo è quello del 20 dicembre, così da riuscire ad averli a casa vostra prima di Natale, nel caso vogliate regalarli a qualcuno.

Se i prodotti di questo elenco sono già disponibili su Amazon, e possono essere vostri prima di Natale, sarà necessario attendere un po’ di più per un prodotto decisamente innovativo. UGREEN ha infatti lanciato una campagna Indiegogo per finanziare il primo stand per notebook con hub integrato.

Il progetto sembra già un successo visto che a 30 giorni dal suo completamento è già stata raccolta gran parte della somma richiesta, appena 16.500 euro. X-Kit, questo il nome del nuovo dispositivo, unisce la comodità di uno stand per notebook, regolabile in quattro posizioni, a un hub multifunzione.

Soluzione perfetta dunque per i notebook moderni che difettano di molte porte di comunicazione. È sufficiente un cavetto USB Type-C per collegare X-Kit al notebook e ottenere due porte USB 3.0, una porta HDMI 4K, un lettore di SD e micro SD e ovviamente la porta Type-C.

Lo stand può essere ripiegato per occupare il minimo spazio possibile e può dunque trovare posto nella borsa del vostro notebook, per essere sempre a disposizione quando serve. X-Kit è acquistabile su Indiegogo a questo indirizzo a partire da 40 euro e le spedizioni dovrebbero iniziare nel mese di febbraio 2021.