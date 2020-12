Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari servizi offerti agli utenti e sono diverse le novità introdotte nelle ultime ore.

Il colosso di Mountain View ha annunciato che la funzionalità Google News Showcase inizierà ad offrire agli utenti l’accesso a contenuti protetti da paywall in collaborazione con alcuni editori selezionati.

Gli utenti per usufruire di tale feature dovranno comunque registrarsi sui siti dei singoli editori ma il servizio è al momento disponibile soltanto in alcuni Paesi selezionati.

Questa novità rientra tra le iniziative legate all’investimento di Google di 1 miliardo di dollari in partnership con editori di notizie.

Google Assistant è una soluzione davvero ricca di funzionalità ma spesso per trovare quella desiderata è necessario fare i salti mortali e proprio per tale motivo il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di introdurre un nuovo strumento.

Ci riferiamo ad una comoda barra di ricerca posizionata nella pagina del menu delle Impostazioni: è sufficiente digitare una parola chiave e il sistema esaminerà tutte le opzioni disponibili per mostrare i risultati corrispondenti.

Tale barra di ricerca è già disponibile per molti utenti ma chi ancora non la visualizza può provare a scaricare l’ultima versione dell’app di Google:

E sempre a proposito di Google Assistant, il team di sviluppatori sta testando una modifica all’interfaccia della pagina dedicata alla Routine, introducendo una grafica più pulita ed ordinata.

Tra le novità vi sono la numerazione dei comandi e l’introduzione in basso di un menu a carosello con delle opzioni suggerite.

Vi sono novità in arrivo anche per YouTube Music, che si arricchisce di una feature che rende l’interfaccia più accattivante: con la versione 4.07.51 dell’app per Android, infatti, nelle schede Home o Esplora è stata introdotta un’anteprima animata delle canzoni consigliate.

Tale feature può essere disabilitata (o abilitata soltanto sotto copertura WiFi) dal menu delle Impostazioni (attraverso la voce Mostra miniature animate).

Potete scaricare l’ultima versione di YouTube Music da APK Mirror o dal Play Store:

Se avete apprezzato la feature degli animali 3D su Ricerca Google abbiamo una buona notizia per voi: il colosso di Mountain View ne ha aggiunti altri 50.

Disponibili sui recenti modelli di smartphone Android e iOS, i nuovi animali 3D spaziano tra le varie specie (ippopotamo, giraffa, mucca da latte, gatto, zebra, maiale, ecc.), con diverse razze di cani e gatti.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap “View in 3D” to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z

— Google (@Google) December 11, 2020