Si chiama Bsightful ed è una società israeliana che nelle ultime ore è finita sotto i riflettori per un sistema che ha ideato per sfruttare gli annunci sui dispositivi mobile.

Stando a quanto riportato da Forbes, infatti, Bsightful utilizza le informazioni offerte gratuitamente dagli sviluppatori di app per individuare quasi tutti coloro che dispongono di informazioni minime, vendendo poi questo accesso ai dati a chiunque sia disposto a pagare.

Il sistema ideato da Bsightful

Bsightful è un’azienda che tiene in particolar modo alla propria riservatezza e le informazioni disponibili su di essa sono limitate ma lo staff di Forbes è ugualmente riuscito a studiare il sistema che ha ideato per raccogliere informazioni sulla posizione tramite annunci per dispositivi mobile, il tutto con un’evidente grave compromissione della sicurezza dello smartphone e della privacy degli utenti (argomento molto caldo in queste ore).

Per aiutare gli inserzionisti ad abbinare il giusto pubblico agli annunci pubblicitari sono disponibili le Demand Side Platform o DSP, attraverso cui gli sviluppatori caricano le informazioni sui dati degli utenti e gli inserzionisti usano tali dati per individuare la posizione migliore per i loro annunci.

Ebbene, pare che Bsightful crei DSP shell con il preciso scopo di raccogliere questi dati utente offerti gratuitamente dagli sviluppatori di applicazioni e, pertanto, l’azienda potrebbe poi vendere tali informazioni ad autorità governative o altre organizzazioni.

Anche se i dati raccolti con questo metodo non sono così accurati come nel caso di raccolta diretta dei dati sulla posizione, sono comunque sufficientemente accurati da compromettere la sicurezza dello smartphone e, in determinate condizioni, un’organizzazione potrebbe individuare qualcuno con una precisione di un metro utilizzando soltanto un numero di telefono.

Ovviamente, perché il tracciamento di un utente possa essere ottenuto, è necessario che abbia un’apposita app installata sul proprio smartphone e che a questa sia stata concessa l’autorizzazione ad utilizzare le informazioni per gli annunci: chi è molto attento alla concessione di tali autorizzazioni, pertanto, è più difficile da tracciare con questo sistema.