Dopo la chiusura di Google Play Music, il servizio ufficiale per lo streaming musicale del colosso di Mountain View è YouTube Music ed il team di Google è ormai dedicato al non facile compito di ampliare la base di utenti che decidono di abbonarsi alla versione a pagamento del servizio.

Google prova ad incentivare il suo servizio musicale

E tra le iniziative volte a centrare tale obiettivo vi è anche la visualizzazione da parte degli utenti gratuiti di una scheda “Upgrade” in evidenza nella barra inferiore.

Ricordiamo che senza un abbonamento a YouTube Music la relativa applicazione ha diverse limitazioni: offre agli utenti la versione audio dei brani ma preceduta da un breve annuncio video, deve essere aperta (e lo schermo del dispositivo acceso) durante l’ascolto o la visione (ciò in quanto con l’uscita termina la riproduzione) e non consente di scaricare tracce per l’ascolto in modalità offline.

Gli utenti gratuiti stanno ora visualizzando una scheda “Upgrade” a destra di “Libreria” sulla barra inferiore, che contiene così quattro elementi e questa nuova scheda è interamente incentrata sull’incoraggiamento delle iscrizioni al servizio premium.

Come provare gratuitamente YouTube Music Premium

Se siete curiosi di provare senza costi il servizio Premium di YouTube Music, potete farlo per un mese: è sufficiente accedere alla pagina dedicata (la trovate seguendo questo link) e cliccare sul tasto “Provalo gratis”.

Una volta scaduto il mese di prova gratuita (7 giorni prima del termine il servizio manderà un promemoria), gli utenti inizieranno a pagare un canone di 9,99 euro al mese e avranno la possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app YouTube Music per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Sarà interessante scoprire se Google riuscirà a tenere testa a colossi del calibro di Spotify ed Apple Music, tanto per citare due delle più popolari soluzioni della concorrenza.