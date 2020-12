WINDTRE lancia la promozione 100 Giga xTe Flash per i già clienti

Nella giornata di oggi, 11 dicembre 2020, WINDTRE, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha lanciato la nuova promozione 100 Giga xTe Flash riservata ai propri già clienti.

Si tratta di un’opzione solo dati che potrebbe risultare interessante per gli utenti più assetati di navigazione mobile.

WINDTRE 100 Giga xTe Flash: info e costi

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, la nuova WINDTRE 100 Giga xTe Flash sarà disponibile all’attivazione da parte dei già clienti ricaricabili selezionati, presso i punti vendita fisici aderenti, fino al 6 gennaio 2021. Insomma, per il solo periodo natalizio.

Per quanto concerne costi e contenuti, l’opzione WINDTRE 100 Giga xTe Flash mette sul piatto ben 100 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese, per un periodo complessivo di 6 mesi.

L’opzione si rinnova automaticamente per il semestre previsto e, al termine, si disattiva in modo altrettanto automatico, senza possibilità di rinnovo ulteriore.

Il costo mensile viene addebitato sul credito residuo ed è necessario avere un credito maggiore di 0 euro per poterne usufruire.

Vanno segnalate alcune incompatibilità: la nuova opzione dati non può essere attivata in aggiunta alle offerte Giga xTe, Personal GIGA, Voce e Internet, Noi Tutti Special Edition, Tourist Pass e Wind Kids. In caso di presenza di opzioni incompatibili già attive, queste ultime verranno disattivate.

Il lancio di questa nuova opzione dati, naturalmente, non fa venir meno la disponibilità di tante altre offerte e opzioni di WINDTRE, le trovate tutte nella nostra pagina dedicata:

