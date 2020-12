Natale si avvicina a grandi passi e per aiutare gli utenti ad entrare nel giusto clima delle feste che ci apprestiamo a vivere il team di Waze ha deciso di implementare nel servizio alcuni contenuti che probabilmente strapperanno un sorriso a tanti.

Fino alla fine del mese, infatti, i conducenti potranno usufruire di un nuovo tema che si caratterizza per tre divertenti feature: la voce di Babbo Natale per la navigazione, un “Mood” di Babbo Natale che gli utenti avranno la possibilità di condividere con altre persone sulla strada e la possibilità di guidare per le mappe come La slitta di Babbo Natale carica di regali.

Anche Waze si prepara a festeggiare il Natale

In pratica, il popolare servizio di navigazione satellitare si veste per le feste e la seguente GIF ci offre una breve dimostrazione pratica di cosa gli utenti visualizzeranno sullo schermo dei propri device fino alla fine di questo mese:

Per gli utenti statunitensi Waze ha anche realizzato una playlist di canzoni natalizie (intitolata Santa’s Sleigh Jams) in collaborazione con Pandora, con brani a tema come Run Run Rudolph e Winter Wonderland.

Anche se probabilmente quest’anno rispetto a quelli passati saranno molto meno le persone che viaggeranno in auto a causa delle restrizioni per la pandemia di Coronavirus, il nuovo tema natalizio potrebbe essere un modo divertente per intrattenere i bambini in macchina per le prossime settimane.

Ricordiamo che Waze permette di essere costantemente informati su ciò che avviene sul proprio tragitto, con avvisi in tempo reale su traffico, lavori in corso, polizia, incidenti ed altro, rivelandosi così uno strumento ideale per evitare brutte sorprese e risparmiare tempo durante gli spostamenti di ogni giorno.

L’ultima versione disponibile di Waze per Android può essere scaricata da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: