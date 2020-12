Gli smartphone Galaxy M di Samsung sono conosciutissimi per il loro elevato rapporto qualità/prezzo, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia dove spesso integrano batterie decisamente generose, come del resto la recensione di Samsung Galaxy M51 ci insegna.

È atteso come il capostipite di una nuova generazione

Gli ultimi rumor indicano però che il colosso sudcoreano avrebbe dei piani piuttosto ambizioni per questa categoria di prodotti. Ben presto, infatti, sembra che il tablet Samsung Galaxy Tab M62 sarà lanciato in India come capostipite di una nuova generazione di tablet serie Samsung Galaxy M.

Le poche informazioni disponibili indicano che il tablet dovrebbe avere un design compatto, probabilmente con una diagonale vicina ai 7-8 pollici, e verosimilmente con una batteria degna del suo nome. Secondo le persone informate dei fatti Samsung Galaxy Tab M62 avrebbe il codice prodotto SM-M625F e sarebbe atteso con 256 GB di storage interno.

Se ci dovessimo lanciare in considerazioni utilizzando come linea guida le famiglie di tablet della compagnia, Samsung Galaxy Tab M62 dovrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo inferiore a quella attualmente coperta dai tablet Samsung Galaxy Tab A, andando a coprire la fascia dei prodotti entry level dove effettivamente manca un prodotto Samsung che possa soddisfare le esigenze di chi vuole spendere poco ma al tempo stesso utilizzare un device di qualità.

In copertina Samsung Galaxy Tab S7