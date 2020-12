Natale e ormai alle porte e sono ancora in tanti a non aver pensato ai regali per parenti o amici. Oggi vi proponiamo una selezione di prodotti ANKER in offerta su Amazon fino a domenica 13 dicembre, anche se alcune promozioni sono valide fino al 20 dicembre.

Si tratta dei prodotti più venduti del noto brand, specializzato in accessori ma che da qualche tempo ha lanciato linee di prodotti particolari, come videoproiettori, prodotti per la casa e per la sicurezza. Per tutti va selezionata la casellina appena sotto al prezzo, così da applicare il coupon senza dover inserire nulla in maniera manuale.

Partiamo dunque con i prodotti più interessanti, per voi o per fare regali importanti:

Se siete riusciti ad acquistare una console next-gen, ANKER ha pronti per voi una serie di accessori che potranno tornare utili. Trovate power bank, caricabatterie da parete, cavi USB e cuffie, che ovviamente andranno benissimo anche per i vostri smartphone o tablet Android.

Anche in questo caso ci sono ottimi sconti, che possono essere applicati semplicemente cliccando sulla casella “Coupon” subito al di sotto per ottenere la cifra che trovate indicata.

Tutti i prodotti sono spediti da Amazon con consegna rapida e gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime. Se invece cercate altre idee regalo o promozioni, ecco alcuni suggerimenti.

