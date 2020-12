Dopo il particolare bug della gestione audio riportato da alcuni utenti muniti di Google Pixel 5, da qualche giorno a questa parte si stanno moltiplicando le tante voci di chi lamenta un bug piuttosto importante sull’ultima creatura di Google.

I sensori smettono di funzionare

Secondo quanto riportato dagli utenti all’interno delle pagine del forum ufficiale di Google linkate qualche riga più su, alcuni sensori piuttosto importanti dello smartphone smettono di funzionare oppure non funzionano correttamente. Diversi utenti indicano che la bussola, il giroscopio e il sensore di luminosità non si comportano come dovrebbero, e sta iniziando ad essere piuttosto plausibile che questo problema sia in qualche modo legato all’arrivo del Future Drop di qualche giorno fa.

Riprendendo quanto dichiarato da un utente, “dopo un paio di giorni il telefono si è riavviato alcune volte di fila. Quando ha smesso, tutti i sensori hanno smesso di funzionare: su Google Maps non è più disponibile la bussola, le fotografie vengono salvate in modo errato, la luminosità del display non si corregge più automaticamente.”

Il bug di Google Pixel 5 non ha intaccato un numero significativo di smartphone, sebbene sia comunque piuttosto serio e da prendere in considerazione. È molto probabile che il team di sviluppo di Google sia già a lavoro per cercare di isolare il bug che, molto probabilmente, non ha niente a che vedere con l’hardware del telefono.

Se anche voi avete notato qualche comportamento strano del telefono a seguito dell’aggiornamento al Future Drop di dicembre, vi consigliamo di scaricare l’applicazione Science Journal di Google per testare se tutti i sensori si comportano come dovrebbero.