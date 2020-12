I migliori smartphone ottengono major update Android per tre anni e anche i tablet recenti stanno beneficiando dello stesso periodo di supporto, inoltre ottengono un nuovo update della sicurezza ogni trimestre.

Samsung Galaxy Tab S, il primo tablet del colosso sudcoreano, ha ricevuto due aggiornamenti Android dal 2014 al 2018 e significativamente meno aggiornamenti di sicurezza, pertanto è sorprendente che questo dispositivo sia stato nuovamente aggiornato da Samsung.

Samsung rilascia un update per il primo tablet di 6 anni fa

Un aggiornamento per la versione da 8,4 pollici di Samsung Galaxy Tab S (SM-T700) è in roll out in Europa e porta il firmware del tablet alla versione T700XXU1CTK1.

Sfortunatamente non ci sono informazioni in merito al contenuto dell’update, tuttavia è chiaro che non verranno installate nuove patch di sicurezza Android complete, ma solo l’ultima risalente al 2018.

Appare curioso il fatto che per il momento l’aggiornamento è in roll out solo per la variante Wi-Fi del modello da 8.4 pollici, mentre non è ancora disponibile per la versione 4G e nemmeno per la variante da 10,5 pollici.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S 2014

L’aggiornamento per il tablet Samsung Galaxy Tab S del 2014 è già disponibile tramite Smart Switch, ma probabilmente arriverà anche via OTA a breve.

