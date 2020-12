Se siete soliti utilizzare TikTok e non avete timore di sfidare i vostri riflessi con un simpatico gioco, in queste ore Xiaomi svela #RegalaMiChallenge, una particolare sfida tramite cui sarà possibile vincere un coupon da 20 euro da utilizzare su mi.com.

Una simpatica sfida di Natale

A partire da oggi, e fino al prossimo 15 dicembre, è possibile partecipare alla sfida semplicemente accedendo a TikTok e cercando l’hashtag sopracitato ad apertura articolo. Durante questa semplice sfida bisognerà superare un breve labirinto cercando di flaggare tutti i prodotti mostrati a schermo, come ad esempio gli smartphone della famiglia Xiaomi Mi 10, smart TV, auricolari Mi True Wireless Earphones e molto altro.

Gli utenti che riusciranno a superare la prova vedranno apparire sullo schermo la dicitura “XIAOMIXMAS Celebrate with mi.com“, e riceveranno un buono da 20 euro da utilizzo sullo store dell’azienda cinese. La simpatica sfida viene annunciata da Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, con le seguenti parole: “Siamo un’azienda giovane e dinamica, desideriamo interagire con i nostri utenti in modo sempre più ampio e, allo stesso tempo, divertirci insieme a loro. Con questa challenge vogliamo ispirare la creatività di ogni singola persona, offrendo allo stesso tempo l’opportunità alla nostra community e a tutti gli appassionati di tecnologia di accedere ai prodotti Xiaomi ad un prezzo ancora più vantaggioso, soprattutto adesso che mancano pochissimi giorni al Natale. Direi un bel modo per iniziare a festeggiare!”

Sul link sottostante è possibile scoprire le linee guida del contest e lanciarsi nella sfida, mentre vi ricordiamo che il coupon da 20 euro sarà valido a fronte di una spesa minima pari a 100 euro.

Scopri la sfida di Natale di Xiaomi

