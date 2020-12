Avvicinandoci alla fine del 2020 diventa sempre più chiaro che quasi ogni giorno possiamo aspettarci l’arrivo di nuovi rumor e leak circa la nuova famiglia di smartphone di fascia alta di Xiaomi, ed in queste ore un nuovo leak ci offre quella che dovrebbe essere la foto reale del retro di Xiaomi Mi 11.

È atteso un sensore principale di grandi dimensioni

Com’è possibile notare dalla galleria sottostante, il terminale catturato in questo scatto rubato e condiviso su Weibo mette in mostra una porzione del modulo fotografico principale dello smartphone del colosso cinese. Sebbene le immagini siano di scarsa qualità, è ben visibile un grande sensore – non sappiamo se si tratta di quello principale o di una lente periscopica – accompagnato da almeno altri due sensori e dal flash LED, con una struttura che ricorda quella che abbiamo visto nel render non ufficiale di Xiaomi Mi 11.

Cambiando smartphone ma restando sempre focalizzati sull’area mobile di Xiaomi, torniamo a parlare di Xiaomi Mi 10i. Le ultime informazioni indicano che, nonostante il nome, in realtà il device non sia altro che la versione rebrandizzata da Redmi Note 9 Pro 5G. La conferma arrivarebbe dal codice prodotto M2007J17I e dal nome in codice “gauguinpro“, il quale corrisponderebbe a quello di Redmi Note 9 Pro 5G.

Il punteggio raggiunto su Geekbench ci permette di scoprire qualcosa in più sul terminale, come ad esempio la presenza di Android 10, il processore Qualcomm Snapdragon 759G, 8 GB di RAM e poco altro.