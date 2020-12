In occasione della terza edizione del Samsung Galaxy Store Awards 2020, Samsung ha annunciato i 22 vincitori nelle varie categorie selezionate. Anche Bixby Capsule, l’integrazione di Spotify in Bixby, l’assistente vocale sviluppato dalla compagnia coreana, tra i vincitori del premio.

Samsung Galaxy Store Awards 2020, tra i vincitori anche Bixby Capsule di Spotify

Il Samsung Galaxy Store è cambiato molto nell’ultimo anno, rivolgendosi ad un pubblico sempre più nutrito di gamer con sezioni dedicate appositamente per i videogiocatori da smartphone, oltre ad offrire numerosi vantaggi per i possessori di dispositivi Galaxy. Tra le varie app premiate, divise per categorie, troviamo il magnifico butterfly-effected GmbH, tema per smartphone e smartwatch Samsung, dal design eccellente e personalizzabile, in collaborazione con tanti marchi tra cui Minions, SouthPark, Hello Kitty ma anche Ritorno al Futuro, Harry Potter, i Puffi e tantissimi altri, con icone adattate alla perfezione al tema installato e comunque curato nei minimi dettagli, con possibilità di adattarlo sia a grandi che a piccoli.

Tra le watchface, premiata anche l’indiscutibile URARITY con i suoi molteplici design, tra cui il rinomato e realistico Terra Mechanica, che mette alla luce tutti gli ingranaggi di un orologio analogico, ma che propone tante altre alternative, sia analogiche che digitali. Il team URARITY ha inoltre collaborato con Samsung, insieme ad altri top designer di watchface, temi ed app, per migliorare l’esperienza dell’utente sui dispositivi prodotti dal colosso coreano.

NBA Top Shots, aka Dapper, anch’essa premiata tra le migliori app 2020. L’applicazione e videogioco, sviluppata appositamente per gli appassionati di basket, si propone di mostrare i migliori momenti del basket tramite blockchain. “Siamo onorati che NBA Top Shot sia stata scelta come app più innovativa ai Best of Galaxy Store Awards 2020“, ha affermato Roham Gharegozlou, CEO di Dapper Labs.

Tra i giochi, Samsung non poteva dimenticare l’immancabile Fortnite di Epic Games, premiato come gioco dell’anno e che non necessita di ulteriori presentazioni, data la sua notorietà. “Siamo grati di ricevere il premio Gioco dell’anno nel Galaxy Store, che evidenzia la nostra partnership con Samsung per offrire ai giocatori di tutto il mondo un’esperienza Fortnite mobile di fascia alta e premium. Grazie a tutti i nostri giocatori e ai nostri partner in Samsung per il loro supporto “. ha affermato Ryan Dixon, responsabile delle partnership per dispositivi mobili e piattaforme di Epic Games.

Infine, Samsung ha aggiunto una nuova categoria Bixby, in cui ha premiato la Bixby Capsule di Spotify, che un po’ come accade già sugli altri assistenti vocali tra cui Google Home, Siri ed Alexa, permette agli utenti di ascoltare la propria musica preferita semplicemente tramite comandi vocali. “Siamo onorati di essere riconosciuti da Samsung per la nostra integrazione con Bixby Capsule, che consente agli utenti Spotify gratuiti e premium di utilizzare semplici comandi vocali per chiedere a Bixby di riprodurre e controllare la loro musica ovunque si trovino.” ha detto Chris MacEwen, Senior Product Manager di Spotify.

Trovate la lista completa delle app premiate per il Samsung Galaxy Store Award 2020 sul sito ufficiale.

Leggi anche: Google apre le votazioni per i migliori contenuti del Play Store nel 2020