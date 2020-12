Tutela, una multinazionale specializzata nella raccolta di dati mobili tramite il crowdsourcing, ha pubblicato oggi un nuovo report relativo all’esperienza mobile complessiva nel nostro Paese.

Il “Rapporto sullo stato dell’esperienza mobile 2020” ha evidenziato come sia Vodafone la compagnia che in Italia ha offerto la miglior esperienza ai propri clienti. Basti pensare che nel 78,9% dei test nelle aree di copertura comune la connessione è stata sufficiente anche per applicazioni gravose come lo streaming in FullHD, le videochiamate e il mobile gaming in tempo reale.

Molto elevata anche la consistenza delle prestazioni, con il 93,8% delle connessioni che sono risultate quantomeno sufficienti per lo streaming video SD, la navigazione sul web e la condivisione sui social media. Dal canto loro TIM e WINDTRE sono risultate le migliori in quanto a velocità media in download, con 21,6 Mbps, mentre TIM ha ottenuto la vetta per quanto riguarda la velocità media di upload, che arriva a 10,6 Mbps.

Per TIM arriva la conferma relativa alla copertura, sia per quanto riguarda le reti 4G e 5G sia per quanto riguarda la copertura totale del Paese.

Sono stati analizzati oltre 5 miliardi di dati, raccolti da utenti reali, con 27 milioni di test di velocità e latenza svolti tra maggio e ottobre di quest’anno. Sono stati analizzate le informazioni forniti dai clienti dei quattro principali gestori italiano, TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad.

Tom Luke, vicepresidente di Tutela, ha così commentato il report pubblicato dalla propria compagnia: