Il servizio di cloud gaming di Microsoft è stato rilasciato in versione beta a settembre con 172 giochi e da allora il catalogo ha continuato a espandersi.

Android è attualmente l’unica piattaforma supportata, ma il colosso di Redmond ha appena confermato che il supporto per iOS e PC arriverà nei prossimi mesi.

xCloud arriverà su iOS e PC dalla primavera del 2021

Con un post sul suo blog, Microsoft ha manifestato l’intenzione di espandere l’ecosistema Xbox per abbracciare nuovi potenziali giocatori e di voler aiutare gli sviluppatori a trovare un percorso ideale per raggiungere i 3 miliardi di gamer del mondo.

La società si sta già impegnando a fornire un’esperienza Xbox accessibile ovunque, che si tratti di Xbox Series X e S, PC, Xbox One o dispositivi Android e a partire dalla primavera 2021 anche da PC Windows e dispositivi iOS tramite il cloud per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Google Stadia è già minacciata dallo streaming su cloud di Xbox, ma per il momento la piattaforma di gioco in streaming di Google ha ancora il vantaggio di supportare completamente piattaforme desktop e TV tramite Chrome e Chromecast Ultra, inoltre il gigante di Mointain View sta sviluppando un’app web per iOS.

L’espansione del cloud gaming di Microsoft metterebbe ancora più pressione su Google, tuttavia l’azienda di Redmond non sembra ancora interessata a supportare Chromebook o Android TV.