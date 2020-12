JEDEC Solid State Technology Division (JEDEC) ha approvato il nuovo standard JESD220-2B che dà il via alla realizzazione e commercio delle nuove che schede di memoria UFS 3.0. La nuova versione dello standard delle schede di memoria segna un enorme passo in avanti rispetto al passo, permettendo di raggiungere una velocità di trasferimento dati pari a 1.2 GB/s (come picco).

Velocità di trasferimento fino a 1 GB/s

L’organismo di standardizzazione dei semiconduttori della Electronic Industries Alliance, ha definito le specifiche che i vari costruttori di memorie dovranno seguire per poter produrre le schede UFS 3.0 di nuova generazione. Oltre alla importante novità relativa al raggiungimento dell’elevata velocità di trasferimento dati, una caratteristica secondaria di rilevanza primaria è la possibilità di avviare il sistema operativo.

Questa nuova feature apre le porte ad una serie piuttosto ampia di campi di utilizzo, dove ad esempio dispositivi a basso consumo e con hardware piuttosto basilari possono sfruttare una “semplice” scheda di memoria UFS 3.0 per avviare il sistema operativo. Soluzioni per lo smart working, il panorama dei dispositivi IoT ma anche la didattica a distanza, potrebbero sfruttare schede di memoria esterne per avviare un OS “esterno”, evitando così di utilizzare lo storage interno a disposizione.

Non è ancora noto quando le prime schede di memoria UFS 3.0 saranno disponibili sul mercato, ma ormai si tratta solo di tempo prima che le grandi compagnie inizieranno a produrle.