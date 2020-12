A oltre quattro mesi dal lancio di Reels, la propria soluzione per sfidare lo strapotere di TikTok nei video brevi, Instagram lancia una novità che era stata già annunciata qualche settimana fa, ma che allora era ancora in fase di sviluppo.

Si tratta della funzione Shopping che permette sia ai creatori che alle attività commerciali di inserire dei tag ai prodotti nei propri Reels (brevi video di pochi secondi). Sono già numerosi i contenuti relativi allo shopping, dai capi di abbigliamento al makeup e con la nuova funzione sarà possibile toccare un pulsante “Vedi prodotto” che permette di acquistarlo, salvarlo o ottenere maggiori informazioni.

Inoltre i creatori di contenuti che realizzano Reels promozionali possono utilizzare il tag “Branded Content” per una maggiore trasparenza sulla tipologia di video, che si configura come una promozione retribuita. Instagram sale così sul treno del video-shopping che sta prendendo sempre più piede, soprattutto in questo particolare periodo in cui la pandemia sta cambiando le abitudini dei consumatori.

La decisione di lanciare la funzione di shopping era dunque inevitabile per Instagram, alla luce della recente partnership tra TikTok e Shopify e del fatto che la piattaforma cinese punta molto sui contenuti sponsorizzati e sugli influencer, andando a erodere importanti quote di mercato a Instagram.

La nuova funzione legata allo shopping nei Reels è in fase di roll out globale da oggi, per cui nel giro di qualche giorno dovrebbe essere utilizzabile da chiunque.