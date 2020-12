I prodotti ricondizionati non sono certo una novità nel campo hi-tech, soprattutto quando esistono servizi che offrono non solo la sicurezza di acquistare un prodotto controllato e assicurato, ma in alcuni casi con un anno aggiuntivo di garanzia. In queste ore, in America, anche Google ha deciso di offrire ai propri utenti la stessa identica soluzione, sia per quanto riguarda il panorama mobile che per la smart home.

Pixel 3 e alcuni dispositivi Nest

In particolare, com’è possibile scoprire da questa pagina ufficiale di Google Store, il colosso di Mountain View ha dato vita ad uno specifico programma che permette di acquistare Google Pixel 3 ricordizionato nei tagli di memoria da 64 e 128 GB, ovviamente ad un prezzo agevolato rispetto a quello classico di listino.

Il modello Google Pixel 3 con 64 GB di storage viene indicato a 249 dollari, circa 205 euro al cambio, mentre la versione con 128 GB a 279 dollari, circa 230 euro al cambio. La pagina web fa inoltre riferimento che la compagnia assicura aggiornamenti software fino al 21 ottobre 2021, quindi per poco meno di un anno.

Oltre al ramo mobile, come dicevamo ad apertura articolo, l’azienda svela alcuni prodotti ricondizionati anche per quanto riguarda la smart home. In questo caso si parla di alcuni modelli di device Nest, come ad esempio Nest Protect a 90 dollari, circa 74 euro al cambio, oppure il rivelatore di fumo a 119 dollari, circa 100 euro al cambio. A questi prodotti si aggiunge anche la videocamera di sorveglianza Nest Cam a 115 dollari, circa 95 euro.

Come specifica Google, i prodotti ricondizionati “potrebbero essere stati utilizzati da qualcun altro oppure essere stati per troppo tempo all’interno di un magazzino. I prodotti ricondizionati Google sono completamente funzionanti, ma potrebbero mostrare qualche piccole imperfezioni estetiche.”