In queste ore Google ha annunciato diverse interessanti novità per quanto riguarda Google Drive, Google Maps e Google Chrome.

È più facile cercare file su Google Drive

Come viene sottolineato dal team di sviluppo di Google, sono state apportate le seguenti migliorie circa la funzione ricerca:

visualizza e avvia nuovamente le ricerche recenti su desktop e mobile;

visualizza e seleziona suggerimenti intelligenti mentre scrivi, inclusi suggerimenti circa persone, ricerche precedenti, parole chiave ed i file recenti.

La novità di Google Drive è estremamente importante per chi è solito utilizzare il servizio sia su desktop che su mobile, dove da adesso tutte le ricerche vengono sincronizzate e diventano così riutilizzabili indipendentemente dalla piattaforma che si sta utilizzando. “Con i cambiamenti nei modelli di lavoro dovuti a COVID-19, più persone hanno bisogno di portare a termine il lavoro anche quando sono lontani dalla scrivania“, sottolinea Google nella nota ufficiale. “Trovare file in modo rapido e semplice sul telefono ti aiuta a essere certo di poter ancora condividere, rivedere, collaborare e creare, ovunque tu sia“.

Le nuove funzioni saranno disponibili per Android e iOS a partire dai prossimi giorni, pertanto vi consigliamo di cliccare il badge del Play Store sottostante per essere sicuri di utilizzare la versione più recente di Google Drive.

Ecco il nuovo tab “Vai” su Google Maps

Oltre alle novità di Google Maps viste l’altro giorno che permettono di chattare in tempo reale con i commercianti direttamente all’interno dell’app, in queste ore un nuovo aggiornamento dell’applicazione svela l’arrivo del tab “Vai“. Con il nuovo pannello è possibile, ad esempio, impostare come “preferiti” alcuni tragitti per raggiungere immediatamente la propria destinazione utilizzando sempre lo stesso percorso, evitando così che Google Maps ne proponga di diversi.

La novità di Google Maps è attualmente in arrivo su tutti i dispositivi Android, e potete iniziare ad utilizzarla dopo averla aggiornata all’ultima versione disponibile cliccando il badge sottostante del Play Store.

Arrivano nuove icone su Google Chrome

Google ha sempre avuto un approccio abbastanza minimalista per quanto riguarda i pannelli di Google Chrome, ma in queste ore un piccolo cambiamento porta un po’ di novità a livello del pannello disponibile nell’angolo in alto a destra dell’app. Com’è possibile notare dalle immagini, il menu presenta adesso una serie di icone di fianco ad ogni voce del menu, rendendo così più semplice individuare a colpo d’occhio la funzione che si sta cercando.

Le nuove icone di Google Chrome non sono legate ad un aggiornamento dell’app, ma bensì ad un update lato server. In ogni caso è necessario disporre dell’ultima versione disponibile dell’app scaricabile cliccando il badge sottostante del Play Store.