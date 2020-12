Il 2020 è stato un anno che difficilmente scorderemo, caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus e da tutte le relative conseguenza ma il team di Google ha ugualmente deciso di realizzare un video per ricapitolare quelli che sono stati gli argomenti più popolari sul suo motore di ricerca.

Il video in questione, intitolato “Google — Year In Search 2020”, non è l’unica iniziativa del colosso di Mountain View per celebrare l’anno che sta per concludersi: sul nuovo dongle Chromecast con Google TV, infatti, sono arrivate due nuove playlist speciali “Year in Search”.

Google celebra il 2020 anche su Chromecast con Google TV

La prima, “Year in Search: A Collection of This Year’s Trending Movies”, include i film più di tendenza del 2020:

Parasite

1917

Black Panther

Harley Quinn: Birds of Prey

Little Women

Just Mercy

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Contagion

Fantasy Island

I 10 film inclusi in questa playlist sono a disposizione degli utenti nella scheda principale “For You”.

C’è una seconda playlist, dedicata a Tom Hanks, ossia uno degli attori più di tendenza nell’anno che si sta per concludere. Questo è l’elenco di gran parte dei film che “Year in Search: Tom Hanks is Trending in 2020” include:

BIG

Apollo 13

Sleepless in Seattle

Toy Story

Catch Me If You Can

Turner & Hooch

You’ve Got Mail

Cast Away

Forrest Gump

A League of Their Own

A Beautiful Day in the Neighborhood

Saving Private Ryan

The DaVinci Code

Sully

Queste sono le uniche due playlist che il team di Google ha deciso di realizzare e ciò in quanto pare che l’intento sia quello di non sovraffollare la schermata iniziale.

Se non avete ancora visto il video di Google dedicato alle ricerche più popolari del 2020, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e dare il via alla riproduzione:

