Si chiama CUBOT C3 il nuovo smartwatch del brand cinese, che arriverà sul mercato a partire da domani. Si tratta, come potete vedere dalle immagini presenti in questo articolo, di un modello dal design particolarmente sportivo, che ricorda parecchio quello dei classici cronografi analogici.

CUBOT ha puntato molto sul design e sulle funzioni pensate in particolar modo per gli amanti di attività all’aria aperta, ma anche a quegli utenti che vogliono continuare a mantenersi in forma anche nei periodi invernali dove parecchie attività vengono svolte al chiuso.

CUBOT C3 dispone di uno schermo TFT-LCD circolare da 1,3 pollici con una risoluzione di 140 x 140 pixel, protetto da un vetro rinforzato. All’interno della scocca troviamo una ricca serie di sensori, a partire da accelerometro e giroscopio e da un sensore PPG per il rilevamento del battito cardiaco.

La connettività allo smartwatch è assicurata dalla tecnologia BLE 5.1, per ridurre i consumi di batteria. Quest’ultima ha una capacità di 260 mAh, si ricarica con un sistema magnetico e garantisce 15 giorni di autonomia con un utilizzo intenso, arrivando a un mese in modalità non smart.

Tra le funzioni offerte troviamo la misurazione in tempo reale del battito cardiaco, l’analisi del sonno, dati di fitness come passi, calorie e distanza percorsa, e dieci modalità sportive per tracciare le vostre attività, come corsa, ciclismo (entrambe anche indoor) alcune modalità per macchine da palestra, come ellittica, stepper e vogatore.

Dallo smartphone possono arrivare le notifiche dalle principali applicazioni, per evitare di consultare continuamente il telefono. In occasione del lancio di CUBOT C3 potrete godere di un prezzo particolarmente vantaggioso che vi permetterà di acquistarlo a 32,99 dollari (circa 30 euro) invece di 49,99 dollari (circa 45 euro).

E per i più fortunati c’è la possibilità di ottenerlo gratuitamente partecipando al consueto giveaway. Trovate maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del prodotto che può essere acquistato da domani visitando questa pagina.

