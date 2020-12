Siete alla ricerca di uno smartphone da regalare o da regalarvi per Natale? L’offerta Solo per Oggi di MediaWorld potrebbe davvero fare al caso vostro: grazie all’aiuto del buono sconto da 100 euro previsto da Samsung potete portarvi a casa Samsung Galaxy S20 FE 4G a 398 euro, anche con ritiro in negozio gratuito.

Samsung Galaxy S20 FE a un prezzo da urlo da MediaWorld

Samsung Galaxy S20 FE è ormai uno smartphone Android che non ha bisogno di grandi presentazioni: display AMOLED da 6,5 pollici Full-HD+, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore, SoC Exynos 990 e batteria da 4500 mAh sono solo alcune delle sue peculiarità. Certo, potreste preferire la versione 5G, dotata di chip Snapdragon 865, ma la cifra proposta da MediaWorld vi farà tentennare.

Samsung Galaxy S20 FE 4G è infatti in offerta sul sito MediaWorld a 498 euro solo per oggi, ma grazie al coupon lanciato da Samsung per i regali di Natale potete ottenere altri 100 euro di sconto immediato, acquistando lo smartphone a 398 euro nelle colorazioni Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Red e Cloud White (la versione Cloud Lavender richiede 50 euro in più).

Se siete interessati vi lasciamo ai link per l’acquisto, mentre a questo indirizzo potete consultare termini e condizioni dell’iniziativa “Regala Galaxy a chi ami”:

