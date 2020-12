Quando manca ormai poco più di un mese alla presentazione della serie Samsung Galaxy S21, che dovrebbe essere annunciata il prossimo 14 gennaio, continuano a rimbalzare in Rete nuove anticipazioni sugli smartphone più attesi della prima parte del 2021.

Oggi tocca al lettore di impronte digitali, che sarà integrato ancora una volta nel display, ma vi parleremo anche dello Snapdragon 888 e di quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita, che per una volta tanto non sarebbero in aumento.

Lettore ultrasonico di impronte

È come sempre il leaker @UniverseIce ad anticipare una novità interessante legata al lettore di impronte. Mentre la serie Galaxy S20 aveva di fatto ripreso il lettore di Galaxy S10, la nuova serie Galaxy S21 potrà contare su un sensore ultrasonico di seconda generazione, con un notevole incremento delle dimensioni.

Si passa infatti da 4 x 9 mm del lettore utilizzato finora agli 8 x 8 millimetri del nuovo lettore, con un incremento delle dimensioni pari al 77%. Il nuovo lettore inoltre sarebbe molto più veloce del precedente e sarebbe sufficiente toccare il display, senza dover premere, per vedere riconosciuta la propria impronta e sbloccare lo smartphone.

Non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo ma sembra che Samsung opterà per il sensore Qualcomm 3D Sonic Max, annunciato lo scorso anno, un notevole passo in avanti per il colosso sud coreano.

Qualcomm Snapdragon 888

Restiamo su Qualcomm, che la scorsa settimana ha annunciato la nuova Mobile Platform Snapdragon 888, annunciando il nome dei primi partner che lo utilizzeranno. Tra questi non figurava il nome di Samsung ma era quasi scontato che la compagnia asiatica avrebbe rilasciato alcune varianti basate sulla soluzione Qualcomm.

La FCC (Federal Communications Commission) ha da poco ricevuto la richiesta di certificazione del modello SM-G991U, un Galaxy S21 destinato al mercato USA. È dunque confermato che anche quest’anno ci saranno due varianti, una con la soluzione Exynos sviluppata in casa da Samsung e una con la piattaforma Qualcomm.

Possibili prezzi di Galaxy S21

Chiudiamo con una nota proveniente dall’India, dove la pubblicazione TechQuila ha fornito alcuni interessanti dettagli sulla nuova serie Samsung. I prezzi non dovrebbero cambiare rispetto a quelli della serie Galaxy S20.

In Europa potremmo dunque vedere Samsung Galaxy s21 a 900 euro, Samsung Galaxy S21+ a 999 euro e Samsung Galaxy S21 Ultra a 1.399 euro, in linea con quelli della serie S20.

Nel frattempo Samsung ha già aperto i preordini “ciechi” in India, chiedendo una caparra di 2.000 rupie, circa 25 euro, per essere sicuri di essere tra i primi a poterli acquistare.