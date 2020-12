OnePlus compie 7 anni e festeggia con un’intera settimana di iniziative dedicate ai fan (e a coloro che vogliono diventarlo): troviamo offerte sugli smartphone, come OnePlus 8 e OnePlus Nord N100, sconti sugli accessori e altre sorprese in arrivo. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa ha in mente la casa cinese.

Auguri, OnePlus: ecco le promo pensate per festeggiare i 7 anni

Sono già passati 7 anni dalla nascita di OnePlus: la casa cinese riuscì fin da subito a stregare tanti utenti lanciando OnePlus One, uno smartphone dalle specifiche tecniche da top di gamma al prezzo di un qualsiasi fascia media dell’epoca (non per altro definito come “flagship killer“). Da allora ne sono cambiate di cose: il software non è più nelle mani di CyanogenOS ed è passato al team interno con OxygenOS da diverso tempo, gli smartphone sono più completi, più numerosi e i prezzi sono saliti sensibilmente.

Per festeggiare il traguardo dei 7 anni, OnePlus ha deciso di lanciare una settimana di interessanti iniziative, che comprendono offerte sugli smartphone e tanto altro. Per iniziare abbiamo uno sconto di 150 euro sulle varianti 8-128 e 12-256 GB di OnePlus 8 (da 499 euro) e uno di 100 euro su OnePlus 8 Pro (da 899 euro), con tanto di accessori gratuiti.

In aggiunta la casa cinese regala accessori con l’acquisto di OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord N10 5G, come le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z, offre il coupon BACONEU per uno sconto del 17% sulle cover e il concorso per vincere gli ultimi due smartphone di fascia media. In aggiunta sullo store ufficiale non mancano ribassi fino al 50% sugli accessori per diversi modelli del marchio.

I festeggiamenti proseguiranno nei prossimi giorni e culmineranno il 17 dicembre 2020 con la sorpresa del Limited Blind Box. Per scoprire tutte le proposte del settimo compleanno OnePlus potete seguire questo link o recarvi sul forum ufficiale.

