Kena Mobile è decisamente scatenata in questa ultima parte dell’anno e dopo aver annunciato la promo Cashback ora annuncia 30 Giga Natale, la nuova opzione dati che può essere attiva a da tutti i clienti Kena fino all’8 gennaio 2021.

La nuova opzione permette ai clienti di aggiungere 30 GB di traffico dati, da utilizzare entro 30 giorni dall’attivazione, pagando un costo di attivazione davvero irrisorio, pari a 0,99 euro. Trascorsi i 30 giorni la promozione si disattiva in automatico, senza che sia necessario un intervento da parte dell’utente.

Al fine di poter attivare 30 Giga Natale è necessario avere un credito residuo, dopo aver pagato il costo di attivazione, superiore a zero. Inoltre i GB acquisiti in questo modo verranno utilizzati per primi rispetto a quelli inclusi nell’offerta attiva.

Il traffico aggiuntivo acquistato può essere utilizzato anche per il roaming nei paesi dell’Unione Europea, con un limite di 7 GB e ricordando che all’estero è possibile navigare esclusivamente in 3G. La nuova opzione può essere acquistata utilizzando l’app Kena Mobile, che potete scaricare dal Play Store utilizzando il badge sottostante, o dall’area clienti MyKena sul sito web dell’operatore.