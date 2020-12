I ricavi mensili di HTC possono essere raffigurati come delle montagne russe. Se, ad esempio, nel mese di settembre 2020 avevamo visto una interessante crescita delle vendite, il mese successivo si era tornati profondamente in rosso. Per il mese di novembre 2020, invece, l’azienda taiwanese torna inaspettatamente in positivo con ricavi pari a 19.7 milioni di dollari, pari ad un incremento di circa l’1% rispetto ai 19.5 milioni di dollari relativi al mese di novembre 2019.

Si torna a ben sperare

Il leggero segno positivo dello scorso mese non è però in grado di tamponare l’importante decrescita che ormai colpisce la compagnia da molti mesi a questa parte: un quadro economico decisamente negativo con il suo -44.81% di ricavi rispetto l’anno scorso. Ovviamente la compagnia, proprio come tante altre, è stata vittima delle ripercussioni economiche dovute al Coronavirus, ma ormai la crisi di HTC proviene da molto prima.

Difficile dire se il mercato dei dispositivi VR e l’atteso arrivo degli smartphone 5G riusciranno a riportare le entrate in positivo, ma l’idea generale è che l’azienda debba in qualche modo tornare ad essere nuovamente attraente per il grande pubblico. È un destino che in parte viene condiviso anche dal reparto mobile di Sony, i cui smartphone serie Xperia hanno ormai perso appeal rispetto a quelli delle altre aziende.