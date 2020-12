Uno dei aspetti che maggiormente abbiamo amato di Google Pixel 4a è senza ombra di dubbio il suo design compatto, leggero, ergonomico, facile da gestire anche con una mano e senza sacrifici. Insomma: una vera mosca bianca in un mercato in cui gli smartphone con una diagonale inferiore ai 6 pollici iniziano ad essere veramente pochissimi.

Barely Blue sbarca in Giappone

In queste ore una nuova piccola novità interessa il medio gamma di Google e nello specifico la particolare colorazione Barely Blue. La compagnia è infatti pronta a portarla in Giappone a partire dal prossimo 23 dicembre 2020 al prezzo di 42900 yen, pressappoco 340 euro al cambio.

Se a primo acchito la colorazione potrebbe apparire come un “classico bianco”, in realtà la tonalità leggermente bluastra viene in qualche modo rimarcata dal logo “G” di Google e dal tasto laterale di accensione/spegnimento simile a quello arancione a cui siamo ormai abituati.

Sebbene Google Pixel 4a con la colorazione Barely Blue non sia ancora disponibile all’interno della pagina prodotto, sappiamo lo sarà a partire già dai prossimi giorni e che sarà disponibile all’acquisto sia tramite Google Store che attraverso SoftBank. Infine, piccola nota curiosa: il lancio della stessa colorazione in USA durante il Black Friday era stato annunciato con poche scorte disponibili, mentre in questo caso l’arrivo in Giappone non è accompagnato dallo stesso messaggio di avviso.

Potrebbe interessarti anche: recensione Google Pixel 4a