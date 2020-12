Le build di Google Chrome Canary permettono molto spesso di provare in anteprima alcune particolari funzioni a cui il team di sviluppo di Google Chrome sta lavorando, ed in questo caso abbiamo l’opportunità di vedere in azione una interessante novità integrata all’interno di una delle build della versione 89 di Google Chrome Canary.

Basta uno swipe per muovere il cursore

Come si può vedere dall’immagine sottostante, all’interno della build è presente il nuovo flag “Swipe to move cursor“, ovvero una funzione che, come spiegato da Google, “consente all’utente di utilizzare le gesture touch per spostare il cursore attorno al testo. Questo flag avrà effetto solo su Android 11 e versioni successive“.

Com’è ben intuibile dal testo sopracitato, la funzione a cui sta lavorando l’azienda permette all’utente di muovere liberamente il cursore attorno il testo selezionato semplicemente con dei semplici swipe sul display, addirittura anche senza dovere prima attivare la tastiera.

La funzionalità del flag è ben esplicitata da questo breve video, in cui è ben visibile la facilità con cui l’utente può muoversi liberamente sul testo selezionato e posizionare il cursore con precisione.

Benché il flag sia attualmente disponibile solo nell’ultima versione di Google Chrome Canary – potete scaricarla cliccando il badge del Play Store sottostante -, non è detto che Google deciderà di renderla attiva di default al rilascio della versione 89 di Google Chrome.

Cosa ne pensate di questa funzione? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!