Anche se gli schermi dei moderni smartphone sono sempre più grandi ci sono delle attività che risultano più comode su un tablet, dotato di uno schermo decisamente più ampio. Ecco perché Blackview, azienda specializzata nella realizzazione di smartphone rugged ha lanciato un nuovo tablet che unisce uno schermo di grandi dimensioni a un prezzo davvero ottimo.

Si chiama Blackview Tab 8E e sarà in vendita a partire dal 12 dicembre nella versione dotata di connettività WiFi per contenere i costi. E proprio in occasione del lancio ci sarà un’offerta promozionale, valida fino al 22 dicembre, che permetterà di risparmiare il 20% sul prezzo di acquisto.

Blackview Tab 8E può contare su uno schermo FullHD+ (1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici, dispone di un chipset con CPU octa core affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Nonostante lo spessore sia contenuto in 8,9 millimetri, trova posto una batteria da 6.580 mAh che, unita alla presenza di Android 10, garantisce un’ottima autonomia.

Grazie alla possibilità di collegare una tastiera magnetica il tablet si trasforma in un attimo in un notebook, rendendo più semplice la scrittura di email o documenti, o la modifica di una presentazione. E per chi prevede di farne un uso ufficio è presente la suite WPS Office, per iniziare a lavorare fin da subito, senza download aggiuntivi.

Blackview Tab 8E strizza un occhio alla multimedialità con i suoi speaker stereo e con una doppia fotocamera (13 megapixel al posteriore e 5 megapixel al frontale), utile per bloccare il tablet con il volto o per le videochiamate. Fino al 22 dicembre potete acquistare Blackview tab 8E a 135,99 dollari (circa 112 euro) mentre il bundle che include anche la tastiera magnetica costa 175,99 dollari (circa 145 euro). Potete acquistare il tablet visitando questa pagina.

Sono inoltre in arrivo due nuove cuffie true wireless targate Blackview, che il 23 dicembre inizierà la commercializzazione del modello AirBuds 1, dotato di chip Bluetooth 5.0 per la massima autonomie e stabilità della connessione. Il produttore non ha ancora annunciato il prezzo di vendita ma ha anticipato che sarà molto competitivo rispetto a soluzioni simili presenti sul mercato.

Informazione Pubblicitaria