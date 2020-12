In queste ore ASUS svela una interessante campagna sconti che riguarda tantissimi prodotti del colosso taiwanese, con numerose offerte anche per il mercato mobile. La “White Weeks“, disponibile fino al prossimo 20 dicembre, riguarda diverse famiglie di prodotti ASUS e ROG, con offerte da non lasciarsi scappare.

Sconti da non lasciarsi scappare

Nello specifico registriamo offerte sia per quanto riguarda gli smartphone ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro, sia per quanto riguarda i device ASUS ROG Phone 3 e ASUS ROG Phone 3 Strix Edition. La gamma ASUS ZenFone 7 è caratterizzata da un hardware di primissima scelta e dell’iconica fotocamera motorizzata che offre un’esperienza di utilizzo impareggiabile grazie al display edge-to-edge, mentre la gamma ASUS ROG Phone 3 offre il meglio della tecnologia mobile per giocare a livelli altissimi grazie ad un display a 144 Hz.

Ecco i link rapidi per accedere alle offerte della White Weeks di ASUS:

Nel caso in cui i prodotti sopracitati non dovessero soddisfare le vostre esigenze, al link sottostante trovate tutte le altre offerte di ASUS sul mondo dei computer e delle periferiche.

Tutte le offerte della White Weeks di ASUS

