Basandoci sui modelli precedenti, Samsung Galaxy A52 potrebbe essere il prossimo smartphone best seller del produttore sud-coreano: se siete curiosi di scoprirne il design siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per mostrarvi il presunto design trapelato in queste ore.

Samsung Galaxy A52 si mostra in queste immagini

Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A51 e ora Samsung Galaxy A52: il nuovo smartphone di fascia media Samsung per eccezione dovrebbe essere lanciato entro qualche settimana e già abbiamo avuto modo di spulciare qualche caratteristica tecnica tra i vari leak e le indiscrezioni. Sappiamo ad esempio che Galaxy A52 dovrebbe disporre di display AMOLED da 6,5 pollici, fotocamera principale da 64 MP, SoC Qualcomm Snapdragon 750G 5G, 6 GB di RAM e Android 11.

Grazie alle immagini trapelate possiamo dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy A52: abbiamo cornici sottili, ma non troppo, foro centrale per la fotocamera anteriore, quattro fotocamere posteriori leggermente sporgenti (con sensori grandangolare, macro e di profondità), una colorazione azzurra con una particolare trama e dimensioni non proprio da compatto (160 x 75 x 8,4 mm).

Proprio per quest’ultimo motivo ci aspettiamo una capacità della batteria importante, persino più elevata di quella del predecessore (4000 mAh). A completare il quadro dovrebbero esserci scocca posteriore in plastica, sensore di impronte integrato nel display, jack da 3,5 mm e connettività 4G o 5G in base alla versione (rispettivamente SM-A525F e SM-A526B).

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy A52 dovrebbe rimanere simile a quello del modello precedente, ossia intorno ai 400 euro, ma la variante con connettività 5G potrebbe far salire un po’ le cifre (ricordiamo che Galaxy A51 5G è stato lanciato in Italia a 479,90 euro). Continuate a seguirci perché non dovrebbe mancare molto alla presentazione: probabilmente solo qualche settimana di attesa ci separa dall’ufficialità del nuovo fascia media Samsung.

In copertina Samsung Galaxy A51