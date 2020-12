Basta davvero poco affinché un’affermazione errata faccia il giro della Rete rischiando di mettere nei guai un produttore. Ne sa qualcosa OnePlus che nelle scorse ore ha aggiornato la propria pagina dedicata al programma AER (Android Enterprise Recomended) con informazioni poco chiare sulla validità degli aggiornamenti.

Sia alcune pagine Reddit che il forum ufficiale di OnePlus sono stati sommersi da messaggi in cui si riportava un importante cambio nelle politiche del brand cinese in merito agli aggiornamenti di sicurezza. Secondo quanto si poteva dedurre dalle informazioni rilasciate da OnePlus, invece di aggiornamenti bimestrali gli utenti avrebbero dovuto attendersi aggiornamenti trimestrali, un deciso passo indietro rispetto a quando accade attualmente.

È stato dunque necessario, per OnePlus, rilasciare un comunicato ufficiale per chiarire la situazione ed evitare fraintendimenti da parte degli utenti finali:

“Vogliamo chiarire che non ci sono cambiamenti nella nostra programmazione degli aggiornamenti di sicurezza. Abbiamo rimosso le informazioni errate dal nostro sito e ci scusiamo per la confusione che hanno generato. Continueremo con gli aggiornamenti bimestrali come di consueto, con due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.“

Tanto rumore per nulla quindi, visto che in sostanza non è cambiato assolutamente nulla. Meglio però fare chiarezza ed evitare problemi in futuro, facendo però attenzione alle parole utilizzate nelle comunicazioni istituzionali.