Potreste dover fare attenzione a tenere lontano dall’acqua i prossimi OnePlus, a eccezione di OnePlus 9 Pro: le ultime indiscrezioni suggeriscono infatti che, ancora una volta per la gamma di inizio anno, sarà solo il modello Pro a disporre di una certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Certificazione IP68 solo per OnePlus 9 Pro?

Certificazione IP68 per OnePlus 8 Pro, mentre niente da fare per OnePlus 8 e OnePlus 8T: questo è quanto avvenuto coi precedenti flagship del produttore cinese, ma la questione potrebbe ripetersi nel 2021. OnePlus 9 Pro potrebbe infatti essere l’unico modello dei tre previsti a inizio anno a poter godere della certificazione IP68 contro acqua e polvere.

I presunti OnePlus 9 e OnePlus 9E potrebbero non disporre di questa caratteristica, sempre più richiesta da coloro che preferiscono stare tranquilli nell’uso del proprio smartphone in “presenza” di liquidi. Visto l’aumento dei costi dei dispositivi OnePlus negli ultimi anni, in tanti si aspettavano di avere a disposizione anche una certificazione ufficiale, ma non è da escludere che dietro l’assenza di quest’ultima sui modelli “base” si nasconda una semplice volontà di rendere più appetibile e distinguibile il modello “Pro”.

Vi ricordiamo che OnePlus 9, OnePlus 9E e OnePlus 9 Pro (ammesso che saranno questi i nomi ufficiali) dovrebbero essere presentati e lanciati nel corso del mese di marzo 2021, con qualche settimana di anticipo rispetto al solito. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati, e nel frattempo vi chiediamo: ritenete la certificazione IP68 un requisito fondamentale nell’acquisto di un nuovo smartphone Android?

in copertina OnePlus 8 Pro