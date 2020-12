La possibilità di condividere la propria posizione in pochi semplici passaggi rappresenta una feature molto apprezzata dagli utenti Android anche se, in alcuni casi, non sempre il sistema di calcolo della posizione è accurato, in quanto è fortemente condizionato dalla presenza di elementi che possono interferire sulla sua precisione.

Il team di Google è consapevole di tale limite ed è al lavoro su una soluzione che dovrebbe migliorare la capacità di tracciamento GPS urbano sui telefoni Android, così come è emerso con il rilascio dell’ultimo Feature Drop del 2020 per gli smartphone della gamma Google Pixel.

Come Google migliorerà la navigazione GPS

Con tale update, infatti, è stata introdotta dal colosso di Mountain View la versione 2 delle sue correzioni per la mappatura 3D assistita dal GPS per Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G, feature che offre una precisione nelle aree urbane che “migliora in modo spettacolare” rispetto al sistema precedentemente disponibile.

Il problema con l’individuazione di una persona in un’area urbana è legato alla densità degli edifici: così come spiegato dal team di Google, infatti, i sistemi GPS si basano sul funzionamento in linea di vista dai satelliti e nelle città la maggior parte dei segnali raggiunge i dispositivi attraverso riflessi senza linea di vista, in quanto i segnali diretti sono bloccati dagli edifici.

Nelle seguenti immagini i risultati di un test pedonale con un Google Pixel 5 (la linea gialla è quella del percorso effettivamente seguito, quella rossa mostra il tracciamento senza il nuovo sistema di correzione GPS e quella celeste è invece frutto della nuova feature di correzione):

La nuova feature di Google è supportata dai segnali del Global Positioning System (GPS) statunitense e da altri Global Navigation Satellite Systems (GNSS) e tra i suoi principali vantaggi vi dovrebbe essere la risoluzione del difetto di posizionamento dell’utente sull’altro lato della strada rispetto a quello in cui si trova effettivamente (a dire del colosso di Mountain View, questi errori si sono ridotti del 75%).

Google ha in programma di portare questa nuova feature su tutti i dispositivi con Android 8 o versioni successive nel 2021 attraverso un aggiornamento di Google Play Services.

Al momento il sistema supporta oltre 3.800 città in tutto il Mondo ed è probabile che prima del rilascio globale la copertura sarà ancora più estesa.