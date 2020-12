Spotify ha finalmente aggiunto il supporto per il caricamento delle immagini di playlist personalizzate tramite le sue app per Android e iOS. Questo consente di personalizzare l’immagine di copertina delle proprie playlist di Spotify anche attraverso lo smartphone e non solo da un computer.

Questa aggiunta apportata al servizio di streaming musicale può risultare particolarmente utile per gli utenti che ascoltano Spotify principalmente sul loro smartphone, inoltre l’immediatezza dell’operazione potrebbe portare altri vantaggi anche per chi solitamente preferisce acquisire le immagini dal proprio PC.

Ad esempio, l’utente potrebbe creare una playlist che riflette il tuo stato d’animo attuale e abbellirla con una foto scattata con lo smartphone per comunicare qualcosa circa quel preciso momento e aggiungere un tocco ancora più personale.

Spotify permette di caricare le immagini delle playlist anche da smartphone

Dopo aver creato il proprio mixtape digitale è sufficiente toccare il pulsante con i tre puntini per inserire la propria immagine preferita. La feature è già disponibile sia per gli utenti gratuiti che per gli abbonati Premium.

Recentemente Spotify ha ottenuto la possibilità di sincronizzare la libreria audio offline presente sul proprio smartphone, in modo da poter ascoltare la propria musica preferita anche in assenza di una connessione ad internet.

La popolare piattaforma di streaming musicale sta anche testando la propria versione delle Storie, funzionalità ormai indispensabile in ambito social, inoltre, dalla fine di ottobre Spotify consente di accedere al servizio con l’account Google: ecco cosa cambia.