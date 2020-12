Vodafone Special Minuti 100GB a 12 euro al mese proposta ad alcuni già clienti

In questi giorni Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta proponendo ad alcuni propri già clienti il passaggio all’offerta Special Minuti 100GB al costo di 12 euro al mese.

Se nella giornata di ieri vi abbiamo illustrato una raccolta delle offerte natalizie dei principali operatori italiani e qualche giorno prima l’ottima offerta sulla quale Vodafone sta puntando per riconquistare gli ex clienti, quella di oggi ha come target i già clienti dell’operatore rosso.

Vodafone Special Minuti 100GB: info e costi

Prima di vedere il bundle mensile dell’offerta, è bene premettere che la sua disponibilità è limitata: possono attivarla esclusivamente i clienti Vodafone selezionati dal reparto commerciale dell’operatore e raggiunti tramite i consueti canali (“Offerte Per Te” dell’App My Vodafone, Area Fai Da Te del sito ufficiale, SMS promozionali, IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190 e punti vendita fisici).

Passando ai contenuti, la Vodafone Special Minuti 100GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 100GB di traffico dati 4G al prezzo di 12 euro al mese. I clienti che si lasceranno indurre in tentazione dovranno altresì pagare il contributo di attivazione di 1 euro.

Questa stessa offerta, identica per contenuti, potrebbe essere proposta ad personam a prezzi più vantaggiosi.

Siete clienti Vodafone? Anche a voi è stata proposta l’offerta Special Minuti 100GB? Fatecelo sapere nel box dei commenti.