Vodafone, come ogni operatore telefonico, mette al servizio del cliente la possibilità di utilizzare un tetto predefinito di minuti, SMS e giga di traffico per il roaming all’interno dell’Unione Europea. Esiste, però, la possibilità di attivare il piano Vodafone Europe Key nel caso in cui i clienti volessero continuare ad utilizzare le proprie tariffe nazionali anche nei paesi dell’Unione Europea.

Roaming UE senza sovrapprezzo

Questa possibilità, estremamente utile per i clienti che si trovano spesso a passare molto tempo all’estero per motivi di lavoro, si basa sull’eventuale superiore permanenza in alcuni paesi della UE rispetto a quella massima consentita dalle condizioni del Roaming Like At Home (RLAH). Essa, indirizzata ai viaggiatori occasionali al di fuori del proprio Paese, permette di utilizzare minuti, SMS e giga inclusi nella propria offerta alle medesime condizioni di quelle nazionali, ovviamente con un limite per quanto riguarda il loro utilizzo.

La formula Vodafone Europe Key ha un costo pari a 20 euro fino al primo rinnovo utile e si rinnova ogni mese al costo di 20 euro; a questi andranno anche aggiunti i costi relativi all’offerta già attiva sulla propria SIM. Si tratta evidentemente di una formula pensata anche per non incorrere in spiacevoli sovrapprezzi a consumo causati dal superamento del limite massimo consentito dalle condizioni del Roaming Like At Home.

Ricordiamo, infine, che i clienti non hanno bisogno di attivare l’opzione Vodafone Europe Key nel caso di viaggi all’estero occasionali: in questo frangente, infatti, l’operatore metterà a disposizione dell’utente l’offerta roaming in previsione delle normative vigenti.

