Spotify è una delle piattaforme di streaming audio più importanti e popolari al mondo, ed in queste ore abbiamo modo di scoprire una novità a cui sta lavorando il team di sviluppo grazie ad un lavoro di reverse engineering. Infatti, grazie alla scoperte della sempre precisa Jane Manchun Wong, spesso in grado di farci scoprire in largo anticipo alcune feature in arrivo all’interno delle più importanti app/servizi Android, pare che Spotify voglia finalmente implementare il tanto atteso supporto al playback audio offline.

Sta arrivando la riproduzione audio offline

Com’è possibile notare dalla immagine condivisa su Twitter da Wong, attivando la feature gli utenti Android potranno indicare all’applicazione di sincronizzare la libreria audio offline presente sul proprio smartphone e così ascoltare la propria musica preferita anche in assenza di una connessione ad internet.

Purtroppo, però, come spesso accade quando si scopre in anticipo una funzione in fase di progettazione, non abbiamo una timeline certa circa quando la feature verrà effettivamente implementata all’interno dell’applicazione mobile per dispositivi Android.

Vi consigliamo di tenere l’app Spotify sempre aggiornata scaricandola dal badge del Play Store sottostante, così da essere fra i primi a poter sfruttare la novità appena vista non appena sarà ufficialmente implementata.