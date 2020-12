Prende il via oggi la vendita promozionale relativa a OUKITEL WP10, il primo rugged phone dotato di connettività 5G commercializzato dal produttore asiatico e caratterizzato da una scheda tecnica davvero completa.

Non si tratta certo di una novità assoluta, visto che sono diversi i produttori di smartphone che stanno lanciando dei rugged phone dotati di connettività 5G. Ecco perché OUKITEL vi ricorda sei motivi per i quali dovreste scegliere OUKITEL WP10 come vostro prossimo smartphone, soprattutto se state cercando un modello resistente, performante e con una enorme autonomia.

Supporto delle bande 5G globali

Grazie al chipset MediaTek Dimensity 800 potrete utilizzare OUKITEL WP10 in ogni parte del mondo, visto che supporta più bande 5G rispetto a qualsiasi concorrente sul mercato, oltre a supportare le reti 5G SA e NSA.

Display impressionante

A differenza di molti smartphone che utilizzano display HD, OUKITEL WP10 monta un pannello FullHD+ da 6,67 pollici (1080 x 2400) con una protezione in Gorilla Glass per assicurare la massima resistenza alle cadute e agli urti.

Batteria da 8.000 mAh

Come da tradizione OUKITEL ha utilizzato una batteria particolarmente capiente, arrivando a 8.000 mAh. In questo modo è possibile garantire almeno 48 ore di utilizzo impegnativo con un tempo di stand-by quasi infinito (780 ore). Tutto questo nonostante il 5G consumi molto più del 4G.

Fotocamere di qualità

Niente male nemmeno il comparto fotografico, con un sensore principale da 48 megapixel (Sony IMX582) affiancato da un ultra grandangolare da 13 megapixel. In aggiunta abbiamo anche un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo e uno da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati.

Ricche anche le funzioni con time lapse e modalità notturna e la possibilità di registrare video in 4K a 30 frame al secondo.

Possibilità infinite

E nessun altro rugged phone 5G sul mercato offre il supporto multi modulo di OUKITEL WP10, che in questo modo potrà godere di un numero ancora superiore di funzioni. Al momento però OUKITEL ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla tipologia di moduli che saranno rilasciati.

Regali e convenienza

Come sempre OUKITEL è sinonimo di qualità e convenienza, come testimonia il prezzo, che fino all’11 dicembre sarà fissato a 399,99 dollari (circa 360 euro), con un paio di cuffie true wireless in omaggio per i primi 500 acquirenti.

E per 5 fortunati vincitori del giveaway ci sarà uno smartphone in regalo, per festeggiare al meglio il Natale. Trovate tutti i dettagli nella pagina ufficiale, mentre potete acquistare OUKITEL WP10 a questo indirizzo. A seguire alcuni video di presentazione e di test delle funzionalità.

Informazione Pubblicitaria