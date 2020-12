La gamma di smartphone Samsung Galaxy S21 è attesa per l’inizio di gennaio, come già sappiamo da qualche mese, ma in queste ore un inedito leak ci svela quelle che dovrebbero essere le immagini ufficiose di Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Ecco il design definitivo

Il leak in questione, pubblicato su YouTube da Sakitech, ci offre una vista preferenziale di quello che dovrebbe essere il design definito dei due top di gamma di Samsung, sebbene fosse già stato svelato da questi render. Il video di breve durata presente in calce alla news non solo “conferma” il nuovo e particolare design del modulo fotografico posteriore, ma ci svela anche le presunte specifiche dei sensori.

Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe montare quattro fotocamera con modulo autofocus. Sembra che il colosso sudcoreano abbia scelto di puntare ad un sistema composto da una lente principale da 108 MP, una lente ultra grandangolare da 12 MP e due lenti telescopiche da 10 MP con zoom 3x e 10x. Venendo invece a Samsung Galaxy S21+, in questo caso è ben visibile un sistema con tre fotocamere con una lente principale da 12 MP, una lente grandangolare da 12 MP e una lente telescopica da 64 MP. Ultima, ma non per importanza, la possibile data di lancio: 14 gennaio 2020.

Cosa ne pensate di questo design? Lo preferite a quello di Samsung Galaxy S20? Parliamone nei commenti qui in basso.