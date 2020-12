OnePlus è da qualche mese tornata piuttosto forte sul mercato degli smartphone di fascia media con la famiglia di modelli “Nord”, di cui il modello OnePlus Nord ne è stato il capostipite e che ci ha positivamente colpiti – vi lasciamo tutti i dettagli all’interno della recensione OnePlus Nord.

10% di sconto per il medio gamma 5G

OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord N10 5G sono, rispettivamente, i nuovi medio gamma dell’azienda cinese pensati per aggredire il mercato sotto i 350 e i 200 euro. In questa news vi segnaliamo una interessante offerta per quanto riguarda il modello OnePlus Nord N10 5G il quale, quest’oggi, può essere acquistato su Amazon al prezzo di 315 euro contro i 349 euro di listino.

Si tratta del 10% di sconto per uno smartphone caratterizzato da un design moderno e curato, con un pannello LCD IPS da 6,49 pollici con refresh rate a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 690 5G, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di storage in formato UFS 2.1 e fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 64 MP.

