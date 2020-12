A pochi giorni dal rilascio ufficiale per il grande pubblico, la One UI 3.0 di Samsung è ancora oggetto di numerose attenzioni volte ad individuare eventuali piccole novità sfuggite alle prime analisi e l’ultima scovata riguarda la Galleria di sistema.

In mezzo a tanti cambiamenti grafici e funzionali che hanno reso la One UI ancora più curata e piacevole da utilizzare, infatti, il produttore sudcoreano non ha perso l’occasione per introdurre una piccola modifica nel comportamento dell’app Galleria in materia di editing fotografico.

Editing delle foto con la One UI 3.0 di Samsung

In sede di approfondimento su tutte le novità della rinnovata interfaccia proprietaria di Samsung, all’interno del changelog completo e più precisamente alla voce “Immagini e video“, vi avevamo segnalato che adesso, “se modifichiamo un immagine possiamo tornare senza problemi alla versione originale“.

Una simile funzione è resa possibile da una diversa gestione dell’editing fotografico da parte della One UI 3.0: con la nuova release, a meno che non sia espressamente specificato, i possessori di smartphone Samsung non si ritroveranno più una copia separata dell’immagine originale non modificata nella Galleria.

Mentre nelle versioni precedenti della One UI veniva generato un file separato, la One UI 3.0 rimpiazza la foto originale con quella modificata, tuttavia, similmente a quanto accade ad esempio con Google Foto, non manca la possibilità di tornare indietro e quindi recuperare l’immagine non editata.

Questa nuova impostazione predefinita va a tutto vantaggio dell’ordine della Galleria, in ogni caso gli utenti che preferivano la gestione precedente possono sempre conservare una copia dell’immagine originale cliccando sul menù a tre punti e poi sull’apposita opzione “Salva come copia“.

E voi, preferite “sovrascrivere” l’immagine modificata a quella originale oppure mantenere entrambi i file separati? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non perdetevi il nostro speciale sulle novità della One UI 3.0.