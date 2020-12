Google Recorder è una delle applicazioni di Google più apprezzate da chi si ritrova spesso a registrare note vocali da riascoltare. Inoltre, grazie alla perfetta integrazione con Google Assistant e alle tante altre feature integrate, rappresenta una soluzione adatta anche a chi è alla ricerca di un app completa a 360°.

Novità aggiornamento 2.1 Google Recorder

Una delle mancanze più importanti di Google Recorder era relativa alla limitazione della cattura del feed audio solo tramite il microfono dello smartphone, un limite che il colosso di Mountain View ha finalmente rimosso con il rilascio dell’aggiornamento alla versione 2.1.

Infatti, una volta aggiornata l’app, ecco apparire la voce Microfono all’interno dell’apposito pannello delle Impostazioni, dove l’utente può adesso scegliere la funzione Auto-detect, tramite cui riconoscere automaticamente quale fonte utilizzare per registrare l’audio, oppure Utilizza sempre il microfono del telefono per forzare Google Recorder ad ignorare altre fonti come ad esempio cuffie Bluetooth.

L’applicazione è in grado di indicare automaticamente quale fonte è stata utilizzata per registrare la nota audio, com’è possibile notare dalle immagini soprastanti, con ovviamente anche la possibilità di sfruttare Google Assistant per far partire una registrazione audio tramite cuffie Bluetooth anche se lontani dal telefono, a patto che sia già sbloccato.

Come aggiornare Google Recorder

La versione 2.1 di Google Recorder è al momento in fase di propagazione tramite il Play Store e la si può scaricare tramite il badge sottostante. Però, nel caso in cui non fosse ancora disponibile, potete installare manualmente l’APK cliccando questo link di APK Mirror.