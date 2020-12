Nei giorni scorsi è arrivata sul Google Play Store l’applicazione sviluppata dal team del colosso di Mountain View per rendere più piacevole e semplice agli utenti digitare testo quando si trovano nel proprio veicolo: stiamo parlando di Google Automotive Keyboard.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di un’app tastiera pensata per interagire con i sistemi automotive presenti nella maggior parte delle automobili più recenti.

Le novità di Google Automotive Keyboard

Per l’esordio sul Google Play Store il team del colosso di Mountain View ha deciso di pubblicare una versione di Google Automotive Keyboard che va ad aggiornare quella preinstallata e introduce alcune novità, come il miglioramento della latenza e del tempo di avvio della tastiera, l’abilitazione dei bordi della tastiera per i tablet ed il supporto (al momento solo per la lingua inglese) per la previsione della parola successiva e la correzione ortografica per le tastiere per la scrittura a mano per una digitazione più veloce.

Ricordiamo che tra le principali feature di questa applicazione troviamo il sistema di digitazione a scorrimento (permette di scrivere più velocemente facendo scorrere il dito da una lettera all’altra), il supporto vocale (permette di dettare il testo, l’ideale quando non è possibile usare le mani), il supporto agli emoji (con incluso un comodo motore di ricerca per trovare rapidamente la faccina desiderata), la possibilità di usare e condividere le GIF, la possibilità di personalizzare l’interfaccia attraverso appositi temi, il supporto alla digitazione multilingue (non è necessario passare da una lingua all’altra manualmente, in quanto il sistema la correggerà automaticamente) ed il supporto a Google Traduttore.

La nuova versione di Google Automotive Keyboard è disponibile gratuitamente nel Google Play Store ma, anche se gli screenshot ivi pubblicati sono quelli di uno smartphone, è compatibile soltanto con i sistemi automotive che supportano le app del colosso di Mountain View: