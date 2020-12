Con sempre più dispositivi da ricaricare, tra smartphone, smartwatch e auricolari senza fili, è facile riempire la casa di caricabatterie e cavi sparsi ovunque; per mettere in ordine la situazione con stile ci pensa ZENS Modular Series, una serie di basi di ricarica senza fili modulari ed espandibili.

ZENS Modular Series: il sistema modulare di ricarica wireless

Appena sbarcata anche su Amazon Italia, la piattaforma ZENS Modular Series permette di organizzare un sistema di ricarica wireless per comprendere tutti i dispositivi in vostro possesso, espandibile a piacere; il sistema si basa su un elemento base, che può essere singolo, doppio (due dispositivi in ricarica contemporaneamente) o in formato stand, e da dei moduli di estensione. Ciascun elemento base può essere collegato ad un massimo di 4 moduli di espansione, mantenendo lo stesso stile moderno e minimale e realizzando la perfetta stazione di ricarica per ogni esigenza.

Dal punto di vista tecnico il sistema consente una ricarica wireless rapida a 15W, con standard Qi, studiata in particolare per dispositivi Samsung e Apple e i loro standard di ricarica rapida; i moduli di estensione si fermano invece a 10W, e possono funzionare solamente se collegati ad una stazione base. I moduli sono realizzati in plastica riciclata e sono garantiti per 3 anni.

Che ne dite dalla soluzione ZENS Modular Series? Potrebbe essere un regalo perfetto per Natale?